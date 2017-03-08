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METEOROLOJİ İSTANBUL İÇİN SAAT VERDİ !

Meteoroloji İstanbul için saat verdi !

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Eskişehir çevrelerinin yer yer gök gürültülü, İstanbul'da ise öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

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Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Eskişehir çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla çevrelerinde şiddetli ve yer yer aşırı, İzmir, Aydın, ve Antalya illerimizin batı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. 

HAVA SICAKLIKLARI DÜŞÜYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Ege ile Marmara'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney ve güneydoğu, güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege ile Batı Akdeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu 17
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif olmak üzere sağanak yağışlı 18
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yer yer kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor) 16
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 20
Adana: Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu 21
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların batı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor) 16
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 19
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 19
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 7
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 18

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