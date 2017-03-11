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METEOROLOJİ İSTANBUL İÇİN SAAT VERDİ

Meteoroloji İstanbul için saat verdi

Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı geldi. İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış bekleniyor.

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Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu kıyıları, Bartın ve Sinop çevreleri dışında kalan bütün bölgelerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Doğu Akdeniz ile Muğla kıyıları, Antalya, Isparta'nın güneyi, Malatya, Elazığ ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Marmara ve Ege ile yurdun doğu kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak yağışlı 14
İstanbul: Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 13
Bursa: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. 16
İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 16
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 18
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu 7
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak yağışlı 15
 

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