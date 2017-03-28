Meteoroloji kar yağışı uyarısı yaptı

Yapılan son değerlendirmelere göre,ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu, Muğla, Hatay, Artvin, Malatya ve Bingöl çevreleri ile Denizli'nin güney kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney yönlerden yer yer kuvvetlice (30-50 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara:Parçalı bulutlu 13

İstanbul:Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde doğu ilçeleri yer yer pus ve sisli 14

İzmir: Parçalı bulutlu 18

Adana:Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri mevzi sağanak yağışlı 22

Antalya:Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve batı kesimleri mevzi sağanak yağışlı 20

Samsun:Parçalı bulutlu 10

Trabzon:Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde sağanak yağışlı 9

Erzurum:Parçalı çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6

Diyarbakır:Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17