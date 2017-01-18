Meteoroloji uyardı: Kar ve yağmur geliyor

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun batısı parçalı çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu'nun kuzeybatı kesimleri, Orta ve Batı Karadeniz ile Afyonkarahisar'ın doğu kesimleri, Isparta, Antalya, Giresun ve Trabzon çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Trakya, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Bilecik, Isparta ve Afyonkarahisar'ın doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 4 azalacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzey yönlerden kuvvetlice kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Çok bulutlu, ilk saatlerde karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı 5
İstanbul: Çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yağmurlu 8
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 14
Bursa: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 10
Adana: Parçalı ve az bulutlu 17
Antalya: Çok bulutlu, ilk saatlerde yağmur ve sağanak yağışlı 16
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu 11
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu 14
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu -4
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 11
Kuzey Kore'den Obama'ya sert mesaj
Polisi görünce ''beni öldürmeyin'' diye yalvarmış !
Çavuşoğlu resti çekti ! "Buna izin vermeyiz"
İran'dan ABD açıklaması !
Asena Atalay'dan Caner Erkin'e şok !
Whatsapp'taki ihanet mesajı için 15 yıl
TSK'ya 54 ilde FETÖ operasyonu
Pentagon'dan Türkiye'yi kızdıracak ''Suriye'' planı
Karlov suikastında organizatöre gözaltı
Muavinden hamile kadına tekme tokat dayak !
Reiana saldırganının ilk hedefi Taksim'di !
AK Partili vekil ısırıldı mı ? İşte Adli Tıp raporu
METEOROLOJİ UYARDI: KAR VE YAĞMUR GELİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre Ankara ve İstanbul başta olmak üzere yurdun bir çok yerinde yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun batısı parçalı çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu'nun kuzeybatı kesimleri, Orta ve Batı Karadeniz ile Afyonkarahisar'ın doğu kesimleri, Isparta, Antalya, Giresun ve Trabzon çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Trakya, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Bilecik, Isparta ve Afyonkarahisar'ın doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları | Reklam | İnsan Kaynakları | Künye | Bize Ulaşın | Site Haritası | RSS