Meteoroloji uyardı! Öğleden sonra kar geliyor

Yapılan son değerlendirmelere göre, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kastamonu, Malatya, Gaziantep, Kilis, Van, Hakkari ve Şırnak'ın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle hafif yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sivas, Van ve Hakkari çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve hafif kar şeklinde olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı, Marmara'da zamanla kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

15 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara:Parçalı ve çok bulutlu 14

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu zamanla az bulutlu 17

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 23

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu zamanla az bulutlu 21

Adana:Parçalı yer yer çok bulutlu 22

Antalya:Parçalı ve az bulutlu 20

Samsun:Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 13

Trabzon:Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu 10

Erzurum:Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı 2

Diyarbakır:Parçalı ve çok bulutlu 15