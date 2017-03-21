Meteoroloji uyardı! Öğleden sonra kar geliyor

Yapılan son değerlendirmelere göre, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kastamonu, Malatya, Gaziantep, Kilis, Van, Hakkari ve Şırnak'ın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle hafif yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sivas, Van ve Hakkari çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve hafif kar şeklinde olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı, Marmara'da zamanla kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
15 GÜNLÜK HAVA DURUMU
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara:Parçalı ve çok bulutlu 14
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu zamanla az bulutlu 17
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 23
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu zamanla az bulutlu 21
Adana:Parçalı yer yer çok bulutlu 22
Antalya:Parçalı ve az bulutlu 20
Samsun:Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 13
Trabzon:Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu 10
Erzurum:Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı 2
Diyarbakır:Parçalı ve çok bulutlu 15