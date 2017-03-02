SON DAKİKATÜRKİYE'DEN YPG'YE SON UYARI !
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayır oyu eşittir çukur demektir
  • Tuğgeneral Hacıoğlu darbecilerle böyle çatıştı
  • TSK'DA BÜYÜK OPERASYON: 77 GÖZALTI KARARI ÇIKARILDI
  • İşte AK Parti'nin yaptırdığı son anket sonucu
  • ABD'li komutandan Türkiye'ye açık hakaret

METEOROLOJİDEN 3 İL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteorolojiden 3 il için kuvvetli yağış uyarısı

Mersin ve Karaman ile Konya'nın güney ilçelerinde kuvvetli yağış bekleniyor

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden itibaren Mersin ve Karaman geneli ile Konya'nın Hadim ve Taşkent ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 mm) ve Mersin'in kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (21-75 mm) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın beklendiğini açıkladı.
 

DHA
426
-
Aldatıldığını mahkemede öğrendi !Aldatıldığını mahkemede öğrendi !
Referandumda "evet" demek için istifa ettiReferandumda "evet" demek için istifa etti
"8 hafta ilişkiye girmedik""8 hafta ilişkiye girmedik"
Cumhuriyet savcısına sopalı saldırıCumhuriyet savcısına sopalı saldırı
Sinemaya gitti diye kız kardeşini öldürdüSinemaya gitti diye kız kardeşini öldürdü
Genç aşçının katili bakın kim çıktıGenç aşçının katili bakın kim çıktı
"Denizanası bile bunlar kadar dönmedi""Denizanası bile bunlar kadar dönmedi"
"ÖSO ile YPG çatışıyor""ÖSO ile YPG çatışıyor"
Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na: Yazıklar olsunBaşbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na: Yazıklar olsun
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS