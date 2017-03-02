Meteorolojiden 3 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden itibaren Mersin ve Karaman geneli ile Konya'nın Hadim ve Taşkent ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 mm) ve Mersin'in kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (21-75 mm) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın beklendiğini açıkladı.
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