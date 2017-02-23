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METEOROLOJİ'DEN 3 İLE KAR UYARISI!

Meteoroloji'den 3 ile kar uyarısı!

Meteoroloji Ağrı, Bitlis ve Van'da sabah saatlerinde kar yağışı beklediklerini açıkladı.

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Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin geneli parçalı ve az bulutlu, güney ve doğusunun zamanla çok bulutlu geçeceği, sabah saatlerinde Ağrı, Bitlis ve Van çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da önemli bir değişiklik olmayacak, diğer yerlerde 3 ila 6 derece artacak. Rüzgar, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 12

İstanbul: Az bulutlu 13

İzmir: Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde çok bulutlu 17

Adana: Parçalı ve az bulutlu 19

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde çok bulutlu 19

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 16

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 14

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, ilk saatlerde hafif kar yağışlı 0

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 15

İHA
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