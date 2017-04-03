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METEOROLOJİ'DEN 4 İL İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji'den 4 il için kar yağışı uyarısı

İşte Meteoroloji'nin tahminlerine göre yurtta hava durumu...

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Yapılan son değerlendirmelere göre,yurdun doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Elazığ, Bingöl ve Erzurum çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, sabah saatlerinde Erzurum, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre hava sıcaklığıbatı bölgelerde 1 ila 3 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 19

İstanbul: Az bulutlu ve açık, gece saatlerinden sonra parçalı bulutlu 17

İzmir: Az bulutlu ve açık 22

Bursa: Az bulutlu ve açık, gece saatlerinden sonra parçalı bulutlu 22

Adana: Parçalı ve az bulutlu 25

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 23

Samsun: Parçalı bulutlu 13

Trabzon: Parçalı bulutlu 12

Erzurum: Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur, zamanla yağmurlu 9

Diyarbakır: Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı 14

İHA
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