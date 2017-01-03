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METEOROLOJİDEN 5 İLDE BUZLANMA VE DON UYARISI

Meteorolojiden 5 ilde buzlanma ve don uyarısı

Malatya, Adıyaman, Elazığ, Tunceli ve Bingöl için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

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Malatya, Adıyaman, Elazığ, Tunceli ve Bingöl için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın Tunceli ve Bingöl'de akşama kadar aralıklı kar yağışlı, Malatya'da öğleye, Elazığ ve Adıyaman'da ise akşama kadar aralıklı kar yağışlı ve karla karışık yağmurlu olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıklarda önemli değişikliğin beklenmediği bölgede, yağışların ardından havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

 

İllerde sabah ile gece saatlerinde buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus bekleniyor. İlgililer ve vatandaşların, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranması gerekiyor.

AA
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