METEOROLOJİ'DEN BUZ VE DON UYARISI !

Meteoroloji'den buz ve don uyarısı !

Meteoroloji, bazı illere buz ve don uyarısında bulundu.

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Meteoroloji, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için buzlanma ve don uyarısı yaptı. Öte yandan dün akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan yağış ile kar  kalınlıkları ise Ağrı'da 60, Erzurum'da 32, Tunceli'de 24, Kars'ta 23, Ardahan'da  20, Erzincan'da 8 ve Iğdır'da 7 santimetre olarak ölçüldü.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyrettiği  Doğu Anadolu Bölgesi'nde aralıklı kar yağışı etkili oluyor. Meteoroloji, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve  Adıyaman için buzlanma ve don uyarısı yaptı.  Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, havanın  Malatya'nın doğu kesimi Doğanyol, Kale, Pütürge ilçeleri ve Adıyaman'nın kuzey  kesimleri Çelikhan ve Sincik ilçelerinde hafif kar yağışlı, Elazığ, Tunceli ve  Bingöl de ise aralıklı kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmediği, rüzgarın ise kuzeyli  yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği öngörüldüğü aktarılan açıklamada,  bölgede sabah ve gece saatlerinde, buzlanma, don ve pus beklendiğinden  vatandaşlar ve yetkililerin, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve  tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

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KAR KALINLIĞI AĞRI'DA 60 CANTİMİ BULDU 

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü de kar yağışının etkili olacağını duyurdu.   Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği ve rüzgarın  kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif kuvvette eseceği tahmin ediliyor.  Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, Tunceli'de 1, sıfırın altında  olmak üzere Kars, Ardahan ve Iğdır'da 11, Ağrı'da 10, Erzurum'da 8 ve Erzincan'da  4 derece olarak kaydedildi. Günün en yüksek sıcaklıkları, Tunceli'de 3, sıfırın altında olmak  üzere Erzincan'da 1, Iğdır'da 3, Erzurum'da 4, Ağrı'da 6, Ardahan ve Kars'ta 8  derece olması tahmin ediliyor.

 Dün akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan yağış ile kar  kalınlıkları ise Ağrı'da 60, Erzurum'da 32, Tunceli'de 24, Kars'ta 23, Ardahan'da  20, Erzincan'da 8 ve Iğdır'da 7 santimetre olarak ölçüldü.Yetkililer, beklenen yağış sebebiyle ulaşımda aksamalar, tipi, görüş  mesafesinde azalma, buzlanma ve don olayı yaşanabileceğini ifade ederek, söz  konusu olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

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