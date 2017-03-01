  • Bahçeli'den dikkat çeken Barzani tepkisi !
  • Bakan Eroğlu'ndan Gülen açıklaması
  • O fotoğraftaki kişi Adil Öksüz mü ? İşte cevabı
  • ÖKK'daki darbe girişimi davasında ilk itiraf
  • Erdoğan'a suikast davası: Devlet isteseydi sizi öldürürdü

METEOROLOJİ'DEN "ÇOK KUVVETLİ YAĞIŞ" UYARISI !

Meteoroloji'den "çok kuvvetli yağış" uyarısı !

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya ve Muğla ile Burdur'un doğusu ve Isparta'nın güneyinde çok kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, kuvvetli yağış nedeniyle su baskını, sel ve yıldırım gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Perşembe) Antalya ve Muğla ile Burdur'un doğusu ve Isparta'nın güneyinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 mm) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

DHA
740
-
FETÖ davasında Hüseyin Çelik için suç duyurusu talebiFETÖ davasında Hüseyin Çelik için suç duyurusu talebi
Cezaevinden kurtaran selfie şimdi de beraat ettirdiCezaevinden kurtaran selfie şimdi de beraat ettirdi
Abdülkadir Selvi'den Bahçeli'ye cevapAbdülkadir Selvi'den Bahçeli'ye cevap
''Payitaht Abdülhamid'' dizisinde skandal hatalar''Payitaht Abdülhamid'' dizisinde skandal hatalar
Ajda Pekkan anne olmak istiyorAjda Pekkan anne olmak istiyor
Cesedi 650 kilometre uzakta bulunduCesedi 650 kilometre uzakta bulundu
Bu da ABD'nin karnavalıBu da ABD'nin karnavalı
Ağabeyi uykudan uyandırıp öldürdü !Ağabeyi uykudan uyandırıp öldürdü !
Emekli albayın evinden cephanelik çıktıEmekli albayın evinden cephanelik çıktı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS