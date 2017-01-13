Meteorolojiden gizli buzlanma ve don uyarısı

Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Doğu Akdeniz ile Ordu, Van ve Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Ordu çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Marmara'da 1 ila 4 derece artacağı, iç ve doğu bölgelerde 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, Karadeniz, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
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METEOROLOJİDEN GİZLİ BUZLANMA VE DON UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Marmara'da 1 ila 4 derece artacağı, iç ve doğu bölgelerde 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Doğu Akdeniz ile Ordu, Van ve Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Ordu çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
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