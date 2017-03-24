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METEOROLOJİ'DEN GÜZEL HABER

Meteoroloji'den güzel haber

Meteoroloji'nin tahminlerine göre yurt genelinde yağış beklenmezken, sıcaklar 4 derece artacak.

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Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinde yağış beklenmiyor. Tüm bölgelerimizin az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve batı kesimlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 17

İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 17

İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 21

Adana: Az bulutlu 24

Bursa: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 18

Antalya: Az bulutlu ve açık 23

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 12

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 11

Erzurum: Az bulutlu ve açık 8

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 18

İHA
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