Meteoroloji'den haftasonu müjdesi

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, kentte yaklaşık 1 haftadır aralıklarla devam eden yağış sona erecek.

Hafta sonu yağış beklenmezken, hava sıcaklıkları artmaya başlayacak. Kentte bugünve yarın hava parçalı bulutlu olacak. Bugün en yüksek sıcaklığın 7 derece olması bekleniyor.

Yağışın salı akşamına kadar geri gelmesi öngörülmeyen kentte, pazartesi ve salı günü sıcaklığın 8-9 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

BUGÜN YURT GENELİNDE HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Afyonkarahisar, Karaman, Mardin, Şırnak, Hakkari ve Konya'nın güney ve batısı ile Van'nın güney, Şanlıurfa'nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle karla karışık yağmur ve kar, Doğu Karadeniz kıyıları ile Mardin çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 3

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 4

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 6

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 9

Adana: Parçalı ve az bulutlu 17

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 16

Samsun: Parçalı bulutlu 6

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmur, iç kesimleri kar yağışlı 5

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -5

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 11