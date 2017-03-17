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METEOROLOJİ'DEN HAVA DURUMU AÇIKLAMASI

Meteoroloji'den hava durumu açıklaması

Meteoroloji yurt genelinde havaların nasıl olacağını açıkladı.

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Ankara'da akşam saatlerinde kısa süreli kar yağışı etkili oldu.

Ankara'da son günlerde etkili olan kar yağışları devam ediyor. Meteoroloji, yaptığı açıklamada Ankara'da havaların nasıl olacağını açıkladı. Peki Ankara ve yurt genelinde havalar nasıl olacak?

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmurlu zamanla kar yağışlı 7 derece

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu 8 derece

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 14 derece

?Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu 12 derece

Adana: Parçalı ve çok bulutlu sağanak yağışlı 18 derece

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu 7 derece

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 16 derece

Samsun: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu 10 derece

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı 10 derece

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı 3 derece

AA
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