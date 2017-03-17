Meteoroloji'den hava durumu açıklaması

Ankara'da akşam saatlerinde kısa süreli kar yağışı etkili oldu.

Ankara'da son günlerde etkili olan kar yağışları devam ediyor. Meteoroloji, yaptığı açıklamada Ankara'da havaların nasıl olacağını açıkladı. Peki Ankara ve yurt genelinde havalar nasıl olacak?

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:



Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmurlu zamanla kar yağışlı 7 derece



İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu 8 derece



İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 14 derece



?Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu 12 derece



Adana: Parçalı ve çok bulutlu sağanak yağışlı 18 derece



Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu 7 derece



Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 16 derece



Samsun: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu 10 derece



Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı 10 derece



Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı 3 derece