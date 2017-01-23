METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL İÇİN KAR ALARMI

Meteoroloji'den İstanbul için kar alarmı

İstanbul'da yarın başlayacak yağmur, Perşembe günü kara dönüşecek.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Türkiye yarından itibaren yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına giriyor. İstanbul'da yarın yağmur, Çarşamba karla karışık yağmur şeklinde etkili olması beklenen yağışlar Perşembe günü kara dönüşecek. Kar yağışının Pazar gününe kadar süreceği tahmin ediliyor.

Yurt genelinde soğuk hava kendisini tekrar iyiden iyiye hissettirecek. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının salı günü yurdun batı kesimlerinden başlayarak hafta sonuna kadar kuzey, iç ve batı kesimlerde azalması bekleniyor.

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre Çarşamba'dan itibaren Trakya, İç ve Doğu Anadolu bölgelerinde de kar yağışının etkisini göstermesi bekleniyor. Kar yağışı cuma gününden itibaren Trakya'yı terk ederken İstanbul'da pazar gününe kadar sürmesi tahmin ediliyor 

293
İki genç yazlıkta ölü bulunduİki genç yazlıkta ölü bulundu
Ebru Polat'a 100.000 dolarlık akşam yemeği teklifiEbru Polat'a 100.000 dolarlık akşam yemeği teklifi
İçişleri Bakanı: "Acımayacaksınız"İçişleri Bakanı: "Acımayacaksınız"
2017 yılına damga vuracak mega projeler2017 yılına damga vuracak mega projeler
11.000 lüks araca el koyuldu11.000 lüks araca el koyuldu
Beyaz Saray'dan fotoğraf tepkisiBeyaz Saray'dan fotoğraf tepkisi
Bu fotoğraflar paylaşım rekorları kırıyorBu fotoğraflar paylaşım rekorları kırıyor
Gülşen oğlu için kesenin ağzını açtıGülşen oğlu için kesenin ağzını açtı
Bakan Avcı'dan "Topkapı Sarayı" açıklamasıBakan Avcı'dan "Topkapı Sarayı" açıklaması
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS