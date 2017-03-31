METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL UYARISI

Meteoroloji'den İstanbul uyarısı

Meteoroloji, öğle saatlerinden itibaren şiddetli fırtına beklendiğini açıkladı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, rüzgarın Marmara, Kuzey Ege ile Batı Karadeniz kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden 6-8 şiddetinde (50-70 km/saat) hızla eseceğinin tahmin edildiği belirtirek, kuvvetli fırtınaya karşı dikkatli olunması istendi. Açıklamada, fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği ifade edildi.

Kuzey Ege’de yarın ilk saatlerden itibaren rüzgarın kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına (50-75km/sa) şeklinde esmesinin beklendiği ve fırtınanın Cumartesi günü ilk saatlerde etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

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