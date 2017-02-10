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METEOROLOJİ'DEN KAR AÇIKLAMASI

Meteoroloji'den kar açıklaması

İstanbul'da pazar gününden itibaren karla karışık yağmur ve hafif kar yağışı bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son açıklamada, pazar ve pazartesi günleri İstanbul’da karla karışık yağmur ve hafif kar yağışları beklendiği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ülkemizin yarın Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisi altına gireceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, "Güney Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun güneybatısı ve Güneydoğu Anadolu’nun batısının hafif yağmurlu, Marmara’nın kuzeyi ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun ise kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ve Kıyı Ege’de kuzey yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor" ifadelerine yer verildi.

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Meteoroloji'den yapılan açıklama şöyle;

"12.02.2017 Pazar günü Marmara’nın kuzeyi, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun doğusunun kar yağışlı, Güneydoğu Anadolu ile Hatay çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ve Kıyı Ege’de kuzey yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmeye devam etmesi bekleniyor. 13.02.2017 Pazartesi günü; Marmara’nın kuzeydoğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor." 

İSTANBULLULAR DİKKAT

İstanbul için pazar ve pazartesi günlerine dikkat çekilen açıklamada, "Pazar ve pazartesi günleri İstanbul’da kuvvetli kuzeyli rüzgarlarla birlikte aralıklı olarak karla karışık yağmur ve hafif kar yağışları görüleceği, ancak bu yağışların hayatı olumsuz yönde etkileyecek bir kar örtüsü yapması beklenmiyor. Bu hafta boyunca mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisiyle, hissedilir derecede azalarak hafta sonu ve önümüzdeki hafta mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor" denildi.

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