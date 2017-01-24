METEOROLOJİ'DEN KAR ALARMI

Meteoroloji'den kar alarmı

İstanbul, Ankara, Trakya, İç ve Doğu Anadolu bölgelerinde kar yağması bekleniyor.

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Meteoroloji günler öncesinden kar yağışı için İstanbul'u uyardı. Meteoroloji'nin açıklamasına göre yarın başlayacak olan kar günlerce devam edecek ve yüksek kesimlerde 15 santime kadar ulaşacak. Çarşamba günü yağmur şeklinde gerçekleşecek yağışlar, öğle saatlerinde Çatalca-Silivri hattından itibaren kar yağışına dönüşecek. Akşam saatlerinden itibaren ise kar yağışı tüm kenti etkisi altına alacak. Çarşamba gündüz saatlerinde hava sıcaklığı en az 3, en fazla 5 derece olarak hissedilecek. Çarşamba günü ayrıca, kuzey-kuzeydoğu yönünden saatteki hızı 30-60 kilometreye ulaşan kuvvetli rüzgar esecek.

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İstanbul'da kar yağışı perşembe, cuma ve cumartesi günleri aralıklı olarak devam edecek. Hava sıcaklıkları perşembe günü en düşük 1 en yüksek 3, cuma günü en düşük eksi 2, en yüksek 2, cumartesi günü en düşük eksi 3, en yüksek 3 derece olması bekleniyor.

Çarşamba'dan itibaren Trakya, İç ve Doğu Anadolu bölgelerinde de kar yağışının etkisini göstermesi bekleniyor. Kar yağışı Cuma gününden itibaren Trakya'yı terk ederken İstanbul'da Pazar gününe kadar sürmesi tahmin ediliyor

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