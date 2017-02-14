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METEOROLOJİ'DEN KAR UYARISI

Meteoroloji'den kar uyarısı

Meteoroloji'nin tahminlerine göre İstanbul'da kar yağışı aralıklarla Perşembe gününe kadar devam edecek.

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Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Çanakkale'nin doğu kesimleri, Balıkesir'in kuzey çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sıcaklığın ülke genelinde 2 ila 4 derece azalarak mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin edilirken, İstanbul'da kar yağışı perşembe gününe kadar devam edecek. Perşembe günü ise karla karışık yağmurun etkili olması bekleniyor.

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