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METEOROLOJİ'DEN KAR UYARISI !

Meteoroloji'den kar uyarısı !

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, bazı bölgelerde sağanak yağış ve kar yağışı bekleniyor.

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Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun güney ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Rize, Artvin ve Elazığ çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, sabah ilk saatlerde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Batı bölgelerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 19

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 16

İzmir: Az bulutlu ve açık 20

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Antalya: Parçalı bulutlu 21

Samsun: Parçalı bulutlu 12

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yağmurlu 11

Erzurum: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, sabah ilk saatlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı 8

Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 16

İHA
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