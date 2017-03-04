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METEOROLOJİ'DEN KAR UYARISI GELDİ!

Meteoroloji'den kar uyarısı geldi!

Meteoroloji batı kesimlerde sıcaklığın artacağını açıklarken Erzurum için bugün kar yağışı uyarısında bulundu

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Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, (Düzce hariç), Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karaman, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yağışlı, batı kesimlerinin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur şeklinde görülecek yağışların, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı ile birlikte Marmara'nın güney ve doğusu ile İç Ege'de yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren az bulutlu geçmesi bekleniyor 13

İstanbul: Az bulutlu 14

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 19

İzmir: Az bulutlu ve açık 20

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu 19

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 23

Samsun: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu 11

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 10

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 1

Diyarbakır: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu 14

 

AA
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