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METEOROLOJİ'DEN KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Meteoroloji yurdun bazı bölgeleri için kar yağışı uyarısında bulundu.

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Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Karadeniz (Çorum hariç) ile Konya, Akşehir, Erzurum, Ardahan, Kars, Van, Şırnak, Hakkari, Adıyaman ve Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin ve Batman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

BEŞ GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde azalarak mevsim normallerinin altında seyredecek. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 3

İstanbul: Çok bulutlu, hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4

Bursa: Çok bulutlu, zamanla hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 10

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 18

Antalya: Çok parçalı ve az bulutlu 18

Samsun: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5

Trabzon: Çok bulutlu, zamanla karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı 5

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatleri ile gece saatlerinden itibaren kar yağışlı -4

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde sisli 5

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