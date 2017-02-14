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METEOROLOJİ'DEN KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Meteoroloji, Güneydoğu ve Batı Karadeniz'de yoğun kar yağışı beklendiğini açıkladı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun Güneydoğu kesimlerinde ve Batı Karadeniz'de yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle buzlanma ve don olayı gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi:

"Güneydoğu kesimlerde görülen kar yağışlarının, bu gece saatlerinden sonra etkisini arttırarak, yarın (Çarşamba) akşam saatlerine kadar Hakkari, Şırnak, Bitlis, Van'ın güneyi ile Siirt'in doğusunda kuvvetli ve yer yer yoğun (20 cm üzeri) olacağı tahmin ediliyor.

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Yer yer kuvvetli rüzgarla birlikte etkili olması beklenen kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Çarşamba günü Düzce , Karabük , Kastamonu'nun kuzeyi ile Zonguldak, Bartın ve Sinop'un iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı (20 cm üzeri) beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"

DHA
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