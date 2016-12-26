METEOROLOJİ'DEN KAR YAĞIŞI VE SEL UYARISI

Meteoroloji'den kar yağışı ve sel uyarısı

Meteoroloji'nin verilerine göre, bugünden itibaren yurdun büyük bölümü kar yağışının etkisi altına girecek.

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Meteoroloji’den yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle çığ tehlikesi, buzlanma ve don olayı gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi: "Yapılan son değerlendirmelere göre, 26.12.2016 Pazartesi sabah saatlerinden itibaren Akdeniz Bölgesi’nin yüksekleri (Antalya, Mersin, Kahramanmaraş ve Adana’nın 900 metre rakım üzerindeki yüksek kesimleri) ile Karaman ve Konya çevrelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Kar yağışlarının Salı günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Geçtiğimiz hafta ekstrem kar yağışlarının yaşandığı bölgede, yeni kar yağışlarıyla birlikte, ulaşımda aksamalar, buzlanma, don, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi, çatı çökmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tüm yurt için yaptığı beş günlük değerlendirmede ise Pazartesi gününden yurdun büyük bir bölümünde kar yağışı bekleniyor. Kar yağışı, çarşamba gününden itibaren İstanbul'da da görülecek.

CNN TÜRK Meteoroloji editörü Bünyamin Sürmeli de şu uyarılarda bulundu:
''Bu ayın 29-30-31'inde soğuk hava girişi var. İzmir ve Antalya merkezde kar yapma olasılığı var. Sibirya üzerinden soğuk hava çok sert bir giriş yapacak. Ege'den Akdeniz'e kadar ilerleyecek, Anadolu'yu tarayarak Doğu'ya ilerleyecek. Yurdun batısıyla, doğusuyla her tarafını etkilecek bir soğuktan bahsediyoruz. Çarşamba akşamından itibaren soğuk hava daha da artacak. Perşembe günü fırtına ile birlikte kar etkisi görülecek. Marmara (İstanbul dahil), Ege'nin iç kesimlerinde kar yağışı görülecek. Akdeniz ve Antalya bölgesi ise karla karışık yağmur var. Güney'de ise alçak basınç etkisiyle aşırı yağış görülecek. Sel tehlikesi var.''

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