Meteoroloji'den kuvvetli lodos uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yapılan son değerlendirmelere göre bu gece saatlerinden itibaren Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz'de rüzgarın güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat, Marmara'da yer yer 70 km/saat) esmesinin beklendiğini ve başta soba zehirlenmeleri ve ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını gerektiğini açıkladı.