Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı

Malatya, Elazığ ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren rüzgarın Malatya, Elazığ ve adıyaman çevrelerinde kuzey ve kuzeybatılı yönlerden kuvvetli saatte 30-50 km hızla eseceği tahmin ediliyor.

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Kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaçların devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi oluşabilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.