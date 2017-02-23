  • Torba Kanun teklifi Meclis'ten geçti !
  • Şoke eden iddia ! 2 Türk komandosu Yunanistan'a kaçtı
  • Memurun hayatını değiştirecek düzenlemenin detayları belli oldu
  • Mehmetçik destekli ÖSO El Bab'ın merkezini ele geçirdi
  • Türkiye gazetesi yazarından çok konuşulacak liste
CANLI MAÇBEŞİKTAŞ - HAPOEL / MÜTHİŞ MÜCADELE !

METEOROLOJİ'DEN LODOS UYARISI

Meteoroloji'den lodos uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurdun batı kısmına lodos uyarısı yaptı

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden bu gece yurdun batı kesimlerinde kuvvetli lodos yaşanacağı uyarısı yapıldı

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz'de rüzgarın, güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (30-60 kilometre/saat, Marmara'da yer yer 70 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

Bu nedenle başta soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ve ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

626
-
"Eşim ve gelinim ilişki yaşıyordu""Eşim ve gelinim ilişki yaşıyordu"
Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan kişi yakalandıMüjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan kişi yakalandı
Aliyev, Fatih Portakal'ın o sözlerini affetmediAliyev, Fatih Portakal'ın o sözlerini affetmedi
Öğretmenlere yeniden eğitim ve performans ölçümü geliyorÖğretmenlere yeniden eğitim ve performans ölçümü geliyor
İran’dan Türkiye’ye sert sözlerİran’dan Türkiye’ye sert sözler
Türkiye'de büyük operasyon !Türkiye'de büyük operasyon !
Skandal ! Teröristlere işsizlik maaşı ödüyorlarSkandal ! Teröristlere işsizlik maaşı ödüyorlar
Ebru Şallı bikinili fotoğrafını paylaştı: Altına bakmayınEbru Şallı bikinili fotoğrafını paylaştı: Altına bakmayın
PKK infaz ettiği teröristi kahraman ilan ettiPKK infaz ettiği teröristi kahraman ilan etti
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS