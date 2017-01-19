METEOROLOJİDEN O İLLER İÇİN KRİTİK UYARI

Meteorolojiden o iller için kritik uyarı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Malatya, Adıyaman, Elazığ, Tunceli ile Bingöl'de buzlanma ve don beklendiğini açıkladı.

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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'ü kapsayan bölge genelinde havanın yarın sabaha kadar parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında 1 ila 3 derece düşüş beklenen bölgede, rüzgar değişik yönlerden orta kuvvet ve kuvvetli esecek.

Bölge genelinde gece ile sabah saatlerinde buzlanma, don ile yer yer sis ve pus beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

AA
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