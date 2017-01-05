METEOROLOJİDEN O İLLER İÇİN YOĞUN KAR UYARISI

Meteorolojiden o iller için yoğun kar uyarısı

Bursa, Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da cuma ve cumartesi yoğun kar bekleniyor.

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Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerinden itibaren Bursa'dan başlayacak yağışların Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da da görülmesi bekleniyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların Bursa'nın batı kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Bursa ve Bilecik'te cuma günü, önce kuvvetli lodos, akşam saatlerinden itibaren de kuvvetli ve kuzey yönünden esecek rüzgarla beraber yer yer kuvvetli sağanak şeklinde görülecek yağışların, hızlı sıcaklık düşüşleriyle yer yer yoğun kar yağışına dönüşmesi öngörülüyor.

Cumartesi günü, bölge genelinin yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı geçmesi, pazar günü de kar yağışlarının hafif şekilde devam etmesi bekleniyor.

Meteorolojik açıdan sağanak, yoğun kar yağışı, önce güney sonra kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar, ani sıcaklık değişimleri, ekstrem düşük sıcaklıklar, buzlanma ve don gibi kuvvetli hava olayları beklenen bölgede bölgede, vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

AA
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