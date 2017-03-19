Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre, kuzey kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Giresun, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacak yağışların Marmara'da gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun doğusu ile Siirt, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun doğusunda sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, Orta ve Doğu Karadeniz'de 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Marmara ve Kuzey Ege'de yer yer kuvvetlice (30-50 Km/sa) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 12

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 17

Adana: Parçalı ve az bulutlu 20

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 19

Samsun: Paralı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu 17

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 13

Erzurum: Parçalı bulutlu 5

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 15