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METEOROLOJİ'DEN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji yurdun bazı bölgeleri için yağış uyarısında bulundu.

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Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz ile Adana çevreleri, Burdur'un güney ve batısı, Antalya'nın batı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu, Karadeniz'in kıyı kesimleri ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi, Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Marmara'nın kuzeyinde 3 ila 5 derece artacak, iç ve batı kesimlerde 1 ila 3 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, yurdun doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinden itibaren Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 18

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı (Bu sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor) 14

İzmir: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 22

Adana: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı 21

Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batı kesimleri sağanak yağışlı 21

Samsun: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 10

Trabzon: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı 11

Erzurum: Az bulutlu ve açık 9

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 19

İHA
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