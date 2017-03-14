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METEOROLOJİ'DEN ÜST ÜSTE UYARILAR !

Meteoroloji'den üst üste uyarılar !

Meteoroloji Siirt ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan soğuk hava ve yağışlarla ilgili uyarılarda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Siirt ve Şırnak çevrelerinde bu gece saatlerinden itibaren görülecek yağışların yarın akşam saatlerine kadar yer yer kuvvetli olacağını duyurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları uyardı.

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DOĞU ANADOLU’DA YOĞUN KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bitlis, Hakkari ve Van’ın Güneyinde yoğun kar yağışı beklendiğini açıkladı. Meteoroloji’den yapılan açıklama şu şekilde:" Yarın sabah saatlerinden itibaren Bitlis, Hakkari ve Van’ın güney çevrelerinde görülecek olan kar yağışlarının yer yer yoğun olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı v.b.)karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

DHA
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