Meteoroloji'den uyarı: Sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Trakya'da kuvvetli sağanak beklendiği bildirildi.



Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Trakya kesiminde devam eden sağanağın, sabah saatlerine kadar Edirne'nin Havsa, Meriç ve Uzunköprü, Kırklareli'nin Babaeski, Pınarhisar, Pehlivanköy ve Lüleburgaz ile Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.



Açıklamada, ilgililerin ve vatandaşların ani sel, su baskını ve taşkın gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.