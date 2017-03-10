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METEOROLOJİ'DEN YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji'den yağış uyarısı

Meteoroloji, hava sıcaklıklarının düştüğünü ve kuvvetli yağışlar geleceğini açıkladı.

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Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Samsun, Çorum, Amasya Tokat, Malatya, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın doğusu ile Mersin çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen sıcaklıkların, Ege ile Marmara'da 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneydoğu, Marmara'da kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç kesimlerde yarın öğle saatlerinden sonra fırtınamsı (30-50 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 12

İstanbul: Çok bulutlu 13

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Bursa: Çok bulutlu, öğle saatlerinde güney ilçeleri sağanak yağışlı, ilk saatlerde yer yer pus ve sisli 16

Antalya: Çok bulutlu, öğle saatlerinde doğu kesimleri kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 24

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 21

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 5

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 20

İHA
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