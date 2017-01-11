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METEOROLOJİ'DEN YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji, Trakya bölgesinde yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya'da yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle buzlanma ve don olayı gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi:

"Bugün öğleden sonra Trakya'da yeniden başlayacak olan kar yağışlarının, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. Yerde mevcut olan kar üzerine yeni ve taze kar olarak 20 cm. ve üzerinde yeni kar beklenmektedir. Kar yağışının etkisini yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği beklenmektedir. Vatandaşların ve ilgililerin başta çatılarda biriken kar ve buz yükü olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir."

DHA
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