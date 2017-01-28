METEOROLOJİ'DEN YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI!

Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Doğu Karadeniz'deki kıyı illerinde yeniden yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu.

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Meteoroloji'den yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle çığ tehlikesi ve don olayı gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi: 

"Doğu Karadeniz illerimizde (Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin) kar yağışları etkili olmaya devam etmektedir. Bu yağışlı sistemin bugün akşam saatlerinden sonra bölgede etkisini kaybedeceği tahmin edilmektedir.

Ancak yarın (29.01.2017 Pazar) akşamından itibaren yurdun kuzeydoğu kesimlerinin Kafkaslar üzerinden gelen yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği ve zaman zaman yoğun olmak üzere kar yağışlarının 01 Şubat Çarşamba gününe kadar Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerimizde (Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin) etkili olmaya devam edeceği tahmin edilmektedir. Kar yüksekliğinin kıyı kesimlerde 20-50 cm, bölgenin hemen iç kesimlerinde ise 50-100 cm yüksekliğe erişmesi tahmin edilmektedir. Yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma ve don olayı, ulaşımda aksamalar ile özellikle çığ tehlikesine) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."
 

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