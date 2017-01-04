Meteoroloji'nin bir numarası açıkladı: Kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürü Güneş, "Önümüzdeki cuma günü, batı kesimlerde önce kuvvetli lodosla beraber Marmara ve Ege'de yer yer şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, Trakya'dan başlayarak öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde İstanbul ve Marmara genelinde kuvvetli kuzeyli rüzgar ve hızlı sıcaklık düşüşleriyle yer yer yoğun olmak üzere kar yağışına dönüşeceğini tahmin ediyoruz" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürü İsmail Güneş, cuma gününden itibaren Balkanlar üzerinden aşırı soğuk havanın geleceğini, yoğun kar yağışı görüleceğini bildirdi. Genel Müdür Güneş, Türkiye'nin halen yüksek basınç merkezinin etkisi altında bulunduğunu, mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarıyla iç kesimlerde yer yer sisin etkili olduğunu belirtti.

Güneş, bugün akşam saatlerinden itibaren güneybatı kesimlerden başlayarak, perşembe günü doğu kesimler hariç ülke genelinde yağış görülmesinin beklendiğini ifade etti. Güneş, genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ile kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların Marmara'nın batısı, kıyı Ege ile Antalya ve Isparta çevrelerinde kuvvetli olacağının tahmin edildiğini aktardı.

Rüzgarın, perşembe günü kuzey, iç ve batı kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde eseceğini belirten Güneş, şunları söyledi: "Cuma günü, batı kesimlerde önce kuvvetli lodosla beraber Marmara ve Ege'de yer yer şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, Trakya'dan başlayarak öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde İstanbul ve Marmara genelinde kuvvetli kuzeyli rüzgar ve hızlı sıcaklık düşüşleriyle yer yer yoğun olmak üzere kar yağışına dönüşeceğini tahmin ediyoruz. Cumartesi günü, kar yağışlarının iç kesimlere doğru etki alanını genişletmesini, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı geçmesini bekliyoruz."

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PAZAR VE PAZARTESİ DE KAR YAĞIŞI

Güneş, 8 Ocak Pazar ve 9 Ocak Pazartesi günleri kar yağışlarının kuzey, iç ve doğu kesimlerde etkisini devam ettireceğini kaydetti. İsmail Güneş, perşembe günü iç ve batı kesimlerde kuvvetli güneyli rüzgarlarla birlikte artacak hava sıcaklığının, cuma günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak kuvvetli kuzeyli rüzgarlarla, hafta sonu iç ve batı bölgelerde hissedilir derecede, 8 ila 15 derece azalacağının beklendiğini ifade etti.

Balkanlardan gelen soğuk havanın etkisiyle şiddetli sağanak ile gök gürültülü sağanak ile yoğun kar yağışlarının etkili olacağını ve önce güney, sonra kuzey yönlerden kuvvetli fırtına, ani sıcaklık değişimleri, ekstrem düşük sıcaklıklar, kuvvetli buzlanma, don gibi kuvvetli hava olaylarının yaşanmasının beklendiğini bildiren Güneş, ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ile tedbirli olmaları, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayınlayacağı güncel günlük rapor ve meteorolojik uyarıları takip etmelerinin önemli olduğunu vurguladı.