Metin Uca, Twitter'dan MHP'li vekillerin telefonlarını paylaştı

TBMM'de tarihi görüşmeler bugün başlarken tartışması sosyal medyaya da damgasını vurdu. Ekranların eski sunucularından Metin Uca Twitter hesabından "Sayın Bahçeli oyunu açıkladı ama MHP'li vekillerimizin en düşünüğünü merak ediyorsan ve ona söyleyeceğin varsa işte, sana dev hizmetim" yazarak MHP'li milletvekillerinin telefon numaralarını paylaştı.

Not: Metin Uca Twitter'daki paylaşımında numaraları açık olarak paylaştı ancak Haber3.com olarak "kişisel verilerin korunması" amacıyla bu numaralar mozaiklenmiştir.