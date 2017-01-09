METİN UCA, TWİTTER'DAN MHP'Lİ VEKİLLERİN TELEFONLARINI PAYLAŞTI

Metin Uca, Twitter'dan MHP'li vekillerin telefonlarını paylaştı

Metin Uca, Twitter hesabından aralarında MHP’li milletvekillerinin cep telefonu numaralarını paylaştı.

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TBMM'de tarihi görüşmeler bugün başlarken tartışması sosyal medyaya da damgasını vurdu. Ekranların eski sunucularından Metin Uca Twitter hesabından "Sayın Bahçeli oyunu açıkladı ama MHP'li vekillerimizin en düşünüğünü merak ediyorsan ve ona söyleyeceğin varsa işte, sana dev hizmetim" yazarak MHP'li milletvekillerinin telefon numaralarını paylaştı.

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Not: Metin Uca Twitter'daki paylaşımında numaraları açık olarak paylaştı ancak Haber3.com olarak "kişisel verilerin korunması" amacıyla bu numaralar mozaiklenmiştir.

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