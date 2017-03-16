Online oyunların resmi sunucularından tamamen bağımsız olan bu serverler, aynı haritayı ve karakterleri kullansa da farklı zorluk derecelerine sahip olabilir. Ayrıca bu oyunlardaki savaşlar ve özellikler de resmi sunuculardan farklı olabilmektedir. Bu nedenle resmi olmayan bu sunucular birbirine göre farklı özellikleri ile oyuncuların dikkatini çekmeyi başarıyor. Eğer siz de resmi sunuculardan farklı bir sunucuda oynamak isterseniz bunun için pvp sunucularına göz atabilirsiniz. Bunun içinse http://www.metin2-pvpserverler.org sitesindeki pvp server listesine bakmanız yeterli olacaktır. Listede yer alan her oyun birbirinden farklı özelliklere sahiptir. Dilediğiniz sunucuyu seçerek oynamaya başlayabilirsiniz.

Metin2 PVP serverler sitede güncel halleri ile yer almaktadır. Kapanan bir server olduğu zaman bu server listeden anında çıkartılmakta ve yerine yeni açılan sunucular eklenmektedir. Eğer bir server açıldığında özelliklerini merak ediyorsanız listeyi kontrol etmeniz yeterli olacaktır. Çünkü yeni pvp haritaları listede size tüm özellikleri ile beraber sunulmaktadır.

Her metin2 oyuncusu farklı özelliklere sahip sunucularda oynamak ister. Resmi sunucular en popüler sunucular olsa da kimi zaman oyuncular farklı özelliklere sahip sunucularda oynamak ister. Siz de farklı özelliklere sahip sunucularda oyun oynamak isterseniz hemen sitedeki server listesine bakabilirsiniz.

Pvp oyunları genel olarak kolay, orta ve zor olarak farklı kategorilere ayrılmaktadır. Kolay olanlarında son seviyeden oyuna başlarsınız ve çantanızda tüm eşyalar vardır. Bu oyunlarda genel olarak diğer oyuncular ile mücadele edersiniz. Kestiğiniz her yaratıktan ise en üst seviye eşyalar çıkmaktadır. Orta seviyedeki oyunlarda en üst seviyeye çıkmak için 2-3 saat ya da 1-2 gün karakterinizi kasmanız gerekiyor. Çoğu yaratıktan eşya çıksa da bu eşyaları en üst seviyeye kendiniz getiriyorsunuz. Zor oyunlarda en üst seviyeye çıkmak o sunucunun zorluğuna göre değişse de ortalama 1 haftanızı almaktadır. Ayrıca eşya kasmakta zordur. Çeşitli görevleri yaparak ve yaratıkları keserek topladığınız eşyaların seviyelerini kendiniz yükseltmelisiniz. Kısacası tüm bu pvp sunucularını zorluk dereceleri ile beraber server listesinde bulabilirsiniz. Seçtiğiniz sunucuda ücretsiz olarak oynayacaksınız.