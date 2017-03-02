Metro Turizm için flaş açıklama

Metro Holding Yönetim Kurulu Başkanı Galip Öztürk hisse satışı için Avrupalı bir fonla görüştüklerini ve görüşmelerin Mart ayı içerisinde sonuçlanabileceğini söyledi. Bloomberg News'ten Taylan Bilgiç'in haberine göre Öztürk Avrupalı fonun ismini vermedi.



Ancak şirket 100 milyon liradan 150 milyon tahsisli sermye artırımı yapabileceğini; 50 milyon adet hisseyi, hisse başı 5 liradan satabileceğini söyledi.



Metro Turizm olarak halka arz planlarının da bulunduğunu söyleyen Öztürk, miktara henüz karar verilmediğini belirtti.



Metro Holding'den geçen ay KAP'a açıklamada Metro Turizm'in 2014 yılında rafa kaldırılan halka arz sürecinin yeniden başladığı duyurulmuştu.



Daha sonra Bloomberg'e konuşan Öztürk, Metro Turizm hisselerinin yaklaşık üçte ikisinin halka açılabileceğini söylemişti.