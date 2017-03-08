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METROBÜSTE ''EKSPRES'' SEFERLER GELİYOR

Metrobüste ''ekspres'' seferler geliyor

Metrobüste aşırı yoğunluğu azaltmak ve ulaşımı hızlandırmak için yeni bir uygulama başlıyor.

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Metrobüste aşırı yoğunluğun önüne geçmek ve ulaşımı hızlandırmak için büyükşehir belediyesi yeni bir uygulama başlatacak.Dört ana duraktan kalkan metrobüsler, varış noktasına kadar hiç durmadan devam edip, seferini tamamlayacak.

İstanbul'daki metrobüslerde yeni bir uygulama başlıyor. Beyaz Masa'nın verdiği bilgiye göre, dört ana duraktan kalkan metrobüsler, varış noktasına kadar hiç durmadan devam edip, seferini tamamlayacak.

Yeni uygulama, metrobüs duraklarına asılan afişlerle duyuruldu.

İETT'den yapılan duyuruda, "09.03.2017 Perşembe günü Beylikdüzü son durak, Avcılar, Zincirlikuyu ve Söğütlüçeşme istasyonlarımızda yolcularımızın hızlı ve daha konforlu seyahat etmeleri için yukarıda ismi geçen istasyonlarımızda araçlarımız ring olarak çalışacaktır. (Araçlarımız bu istasyonlarımızda bekleme yapmayacaktır) Önemli duyurulur" denildi.

"UYGULAMA DENEME SÜRECİNDE"

Konuyla ilgili olarak bilgi veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa, 'ring' uygulamasının deneme sürecinde olduğunu, 34Z hattında denendiğini, yapılacak anketler sonucunda onaylanması durumunda, dört ana duraktan kalkan metrobüslerin, varış noktasına kadar tüm durakları pas geçerek seferini tamamlayacağını söyledi.

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