Metrobüste görenlerin yüreğini burkan görüntü

Metrobüste mendil satan bir çocuk yorgunluğa dayanamadı ve bir yolcunun dizine başını koyup uykuya daldı. O anlar başka bir yolcunun telefon kamerasına böyle yansıdı.

Metrobüsteki o anı cep telefonuyla çeken Sedat Turan, fotoğrafın öyksünü şöyle anlattı:

"Elinde mendil vardı. Satmaktan ziyade ayak üstü kestirmek gibi hali vardı. Orada genç bir arkadaş vardı. Başını dizine koydu, arkadaş tepki vermedi. Numara yapmış olacağın düşünmüyorum. Biraz duygulandım. Kötü bir gece geçirdiği belliydi, uyayacak yer arıyordu. 10 dakikalık uykusunun ardından metrobüsten indi."