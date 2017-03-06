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METRODA HERKES KÜÇÜK KIZI İZLEDİ

Metroda herkes küçük kızı izledi

İstanbul'da bir metro istasyonunda sokak müzisyenlerinin müziğine bale dansıyla eşlik eden minik kız ilgiyle izlendi.

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İstanbul'da bir metro istasyonunda sokak müzisyenlerini görün minik bir kız çocuğu müzisyenlerin yanından bir an olsun ayrılmadı. Müzik eşliğinde bale yapmaya başlayan minik kızı istasyondaki vatandaşlar ilgiyle izledi.

İstanbul'da bir metro istasyonunda sokak müzisyenlerini gören minik kız çocuğu, müzisyenlerin yanından ayrılmak istemedi. Annesinin bütün çabalarına rağmen yerinden ayrılmayan minik kız hayranlıkla müzisyenlerini dinlemeye başladı. Bir süre sonra üzerindeki montu çıkaran minik kız müzik eşliğinde bale yapmaya başladı.

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