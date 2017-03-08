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MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU’NUN MİTİNGİ SEÇİM KANUNA AYKIRI MI?

Mevlüt Çavuşoğlu’nun mitingi seçim kanuna aykırı mı?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Almanya'ya kızıp, Türkiye'nin Hamburg Başkonsolosluğu rezidansında miting yapması, Türkiye'de yeni bir tartışma başlattı.

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Sosyal medyada, Çavuşoğlu’nun Türkiye’nin “resmi binası” olan Başkonsolosluk rezidans binasında miting yapmasının, 2008’de bizzat AK Parti hükümetinin yaptığı seçim kanunu değişikliklerine aykırı olduğu konuşulmaya başlandı. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına da seçimlerde oy kullanma hakkı verilmesiyle birlikte, bu konunun düzenlenmesi için AK Parti hükümeti tarafından 298 sayılı seçim kanununda bir dizi değişiklik yapılmıştı. 13-3-2008 tarihinde TBMM’den geçirilen değişiklikler çerçevesinde, “yurt dışında ve yurt dışı temsilciliklerde seçim propagandası yapılamaz” hükmü de getirilmişti. Çavuşoğlu’nun, resmen “yurt dışı temsilciliği” olan Hamburg Başkonsolosluk rezidans binasında yaptığı mitinginden de, bu hükme aykırı olduğu ifade ediliyor.

İŞTE SEÇİM KANUNUNDAKİ O MADDE

298 sayılı seçim kanununda 2008 yılında yapılan değişikliklerle yürürlüğe giren sözkonusu madde şöyle;

“Madde 94/A – (Ek: 13/3/2008-5749/10 md.) (Değişik birinci fıkra: 9/5/2012-6304/5 md.) Yurt dışı seçmenlerin oy kullanmasında; sandık, gümrük kapılarında oy kullanma veya elektronik oylama yöntemlerinin birlikte veya ayrı ayrıuygulanmasına, seçim türüne ve yabancı ülkenin durumuna göre, Dışişleri Bakanlığının görüşü alınarak Yüksek Seçim Kurulunca karar verilir. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin oy kullanmalarına yönelik iş ve işlemlerde, Dışişleri Bakanlığının bilişim altyapısından faydalanılabilir. Dışişleri Bakanlığı, Yüksek Seçim Kurulunun belirleyeceği usul ve esaslar doğrultusunda, kullanılacak olan bilişim altyapısının oluşturulması ve güvenliği için gerekli tedbirleri alır. Milletvekili genel seçimlerinde, üzerinde Yüksek Seçim Kurulu filigranı bulunan özel imal edilmiş kâğıtlara basılı birleşik oy pusulalarında; sadece seçime katılan siyasi partilerin özel işaretleri, kısaltılmış isimleri ve tam yazı halinde adlarıyla her siyasi parti için ayrılan bölümün altında çapı iki santimetre olan boş bir daire bulunur. Yurt dışı seçmenler, milletvekili genel seçimi, Cumhurbaşkanı seçimi ve halkoylamasında oy verebilirler. Yurt dışı seçmenler sadece seçime katılan siyasi partilere oy verebilirler. Yurt dışında ve yurt dışı temsilciliklerde seçim propagandası yapılamaz.”

Sözcü
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