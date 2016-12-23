MEVLÜT MERT ALTINTAŞ'IN SEVGİLİSİ DE GÖZALTINA

Mevlüt Mert Altıntaş'ın sevgilisi de gözaltına

Soruşturma kapsamında Altıntaş'ın irtibatlı olduğu iddia edilen ve ByLock listesinde olduğu ileri sürülen 1 polisin de gözaltına alındığı belirtildi

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Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u katleden suikastçı polis Mevlüt Mert Altıntaş'ın cep telefonu kaydından bulunduğu öne sürülen sevgilisinin de gözaltına alındığı bildirildi.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında suikastçının kız arkadaşı Kırıkkale'de gözaltına alındı. Yine soruşturma kapsamında Altıntaş'ın irtibatlı olduğu iddia edilen ve ByLock listesinde olduğu ileri sürülen 1 polisin de gözaltına alındığı belirtildi. 

Son dönemde sık sık görüştüğü belirlenen sevgilisine sorguda, Altındaş'ın görüştüğü kişiler, saldırı hakkında kendisiyle herhangi bir şeyler paylaşıp paylaşmadığı ve ideolojisine yönelik soruların yöneltileceği kaydedildi. 

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