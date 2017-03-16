Mezar taşındaki Hollanda faşizmi

Diplomatik skandala imza atan Hollanda ırkçılık, işkence ve insan hakları ihlalleri konusunda da sabıkalı. Hollanda polisinin kabarık suç dosyasındaki en çarpıcı örneklerden biri de 2011'de gözaltındayken darp edilerek öldürülen Erzincanlı İhsan Gürz... 22 yaşında ölen oğlunun Erzincan'daki mezar taşına "Hollanda'nın ırkçı polislerinin işkencesi sonucu hayatını kaybetmiştir" diye yazdıran baba Cengiz Gürz, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ilk günden beri davayı desteklediğini belirterek "Televizyonda 'Yalnız değilim arkamda Türkiye Cumhuriyeti var, Cumhurbaşkanı Erdoğan var' deyince, Hollandalıların tüyleri diken diken oldu. Davayı iyice çökertmeye çalıştılar. Tuttuğum avukatın diplomalarını iptal ettiler. Faşizm ruhlarında var" dedi. Halen Hollanda'da yaşayan baba Gürz, özetle şöyle konuştu:

"YANINA DOKTOR BİLE SOKMAMIŞLAR"

"Hollanda hukuku 'Hata var ama suçlu yok' kararı verdi. Peki bunu yapan kim? 6.5 saatlik hücre görüntülerini izledim. Çocuğa klozetten su içiriyorlar, içme suyu bile vermiyorlar. Oğlum hücrede can çekişirken oraya polislerin kendi doktoru geliyor onu bile bırakmıyorlar. Bile bile ölüme terk edildiği görülüyor. Ceset sanki kamyonun altında kalmış gibiydi.

Bana, basına konuşma yasağı koydular. Konuşursam 3 ay hapis cezası verecekler. Ayrıca konuştuğum için çocuğumun katillerine 10 bin euro tazminata mahkûm edildim. Birkaç sefer evime geldiler. 'Polislere karşı terör saldırısı hazırlığı içindesin' gibi uydurmalarla gözdağı verdiler. Hakkımızı savunduğumuz için terörist muamelesi gördük.

Türkiye'de de dava açmak istemiştim ancak Hollanda'da yaşayan FETÖ'cüler kendilerine gelecek hazırlamak için 'Bu adam polisleri dövmüştür. 10 tane polise saldırmıştır, uyuşturucu kullanmıştır' deyip Türkiye'deki dosyanın açılmaması için ellerinden geleni yaptı.

İhsan'dan sonra 40'a yakın kişi aynı şekilde hayatını kaybetti. Polise karşı yapılan bütün şikâyetler reddediliyor. Deliller yok ediliyor veya görmezden geliniyor."

ORGANLARININ YERİNE KÂĞIT...

İhsan Gürz, Beverwijk'te bir kafede işletmeciyle tartıştı. Polis de Gürz'ü gözaltına aldı. Karakola götürülen genç adam, 12 saat sonra ölü bulundu. Gürz'ün kalbinin durduğu açıklandı ve otopsi raporları karartıldı. Türkiye'de yapılan otopside ise dövülerek öldürüldüğü ve beyniyle kalbinin sökülerek yerine kâğıt parçaları konulduğu anlaşıldı. Olayla ilgili Hollanda'da sorumlulara dava açıldı ama sonuç çıkmadı. Gürz'ün ailesi de konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıdı. Adalet Bakanlığı, adli tıp, polis sözcüleri ve halk sağlığı doktoru hakkındaki dava 4 Mayıs'ta görülecek.

"UYUŞTURUCU DEDİLER İŞKENCE ÇIKTI"

2011'de Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı iken İhsan'ın ölümünden şüphelenerek otopsi için mezarını açtıran Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç: "Hollandalılar 'Uyuşturucudan öldü' dedi ama çocuğun kanında uyuşturucu çıkmadı. Bu konu Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ'ın tüm gezilerinde dile getirildi. Türkiye sonuna kadar bu davanın takipçisi olacak.