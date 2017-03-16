  • Almanya’da çocuklara Nazi işkencesi !
  • Bülent Arınç, Melih Gökçek'e yanıt verdi
  • BDDK'den kredi kartları için önemli açıklama
  • Hollanda'daki seçimde sandıktan Erdoğan çıktı
  • Bahçeli'den hükümete ''mülteci'' tepkisi

MEZAR TAŞINDAKİ HOLLANDA FAŞİZMİ

Mezar taşındaki Hollanda faşizmi

Hollanda’da gözaltındayken hayatını kaybeden gencin mezar taşı Hollanda'nın gerçek yüzünü ortaya koyuyor.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Diplomatik skandala imza atan Hollanda ırkçılık, işkence ve insan hakları ihlalleri konusunda da sabıkalı. Hollanda polisinin kabarık suç dosyasındaki en çarpıcı örneklerden biri de 2011'de gözaltındayken darp edilerek öldürülen Erzincanlı İhsan Gürz... 22 yaşında ölen oğlunun Erzincan'daki mezar taşına "Hollanda'nın ırkçı polislerinin işkencesi sonucu hayatını kaybetmiştir" diye yazdıran baba Cengiz Gürz, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ilk günden beri davayı desteklediğini belirterek "Televizyonda 'Yalnız değilim arkamda Türkiye Cumhuriyeti var, Cumhurbaşkanı Erdoğan var' deyince, Hollandalıların tüyleri diken diken oldu. Davayı iyice çökertmeye çalıştılar. Tuttuğum avukatın diplomalarını iptal ettiler. Faşizm ruhlarında var" dedi. Halen Hollanda'da yaşayan baba Gürz, özetle şöyle konuştu:

"YANINA DOKTOR BİLE SOKMAMIŞLAR"

"Hollanda hukuku 'Hata var ama suçlu yok' kararı verdi. Peki bunu yapan kim? 6.5 saatlik hücre görüntülerini izledim. Çocuğa klozetten su içiriyorlar, içme suyu bile vermiyorlar. Oğlum hücrede can çekişirken oraya polislerin kendi doktoru geliyor onu bile bırakmıyorlar. Bile bile ölüme terk edildiği görülüyor. Ceset sanki kamyonun altında kalmış gibiydi.

Bana, basına konuşma yasağı koydular. Konuşursam 3 ay hapis cezası verecekler. Ayrıca konuştuğum için çocuğumun katillerine 10 bin euro tazminata mahkûm edildim. Birkaç sefer evime geldiler. 'Polislere karşı terör saldırısı hazırlığı içindesin' gibi uydurmalarla gözdağı verdiler. Hakkımızı savunduğumuz için terörist muamelesi gördük.

Türkiye'de de dava açmak istemiştim ancak Hollanda'da yaşayan FETÖ'cüler kendilerine gelecek hazırlamak için 'Bu adam polisleri dövmüştür. 10 tane polise saldırmıştır, uyuşturucu kullanmıştır' deyip Türkiye'deki dosyanın açılmaması için ellerinden geleni yaptı.

İhsan'dan sonra 40'a yakın kişi aynı şekilde hayatını kaybetti. Polise karşı yapılan bütün şikâyetler reddediliyor. Deliller yok ediliyor veya görmezden geliniyor."

ORGANLARININ YERİNE KÂĞIT...

İhsan Gürz, Beverwijk'te bir kafede işletmeciyle tartıştı. Polis de Gürz'ü gözaltına aldı. Karakola götürülen genç adam, 12 saat sonra ölü bulundu. Gürz'ün kalbinin durduğu açıklandı ve otopsi raporları karartıldı. Türkiye'de yapılan otopside ise dövülerek öldürüldüğü ve beyniyle kalbinin sökülerek yerine kâğıt parçaları konulduğu anlaşıldı. Olayla ilgili Hollanda'da sorumlulara dava açıldı ama sonuç çıkmadı. Gürz'ün ailesi de konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıdı. Adalet Bakanlığı, adli tıp, polis sözcüleri ve halk sağlığı doktoru hakkındaki dava 4 Mayıs'ta görülecek.

"UYUŞTURUCU DEDİLER İŞKENCE ÇIKTI"

2011'de Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı iken İhsan'ın ölümünden şüphelenerek otopsi için mezarını açtıran Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç: "Hollandalılar 'Uyuşturucudan öldü' dedi ama çocuğun kanında uyuşturucu çıkmadı. Bu konu Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ'ın tüm gezilerinde dile getirildi. Türkiye sonuna kadar bu davanın takipçisi olacak.

 

Sabah
382
-
Reina canisinin evinde bulunan para bakın ne çıktıReina canisinin evinde bulunan para bakın ne çıktı
Kılıçdaroğlu: Alın size bir kavgaKılıçdaroğlu: Alın size bir kavga
Cadde ortasında çırılçıplak dolaştı !Cadde ortasında çırılçıplak dolaştı !
Hollanda'dan gelen hayvanları geri gönderdilerHollanda'dan gelen hayvanları geri gönderdiler
Darbeyi televizyondan öğrenince ağlayan asker konuştuDarbeyi televizyondan öğrenince ağlayan asker konuştu
Türkiye dünyanın gözbebeği olacak !Türkiye dünyanın gözbebeği olacak !
Düğün masraflarını davetlilerden istediDüğün masraflarını davetlilerden istedi
Türk düşmanlığı sokaklara taştı !Türk düşmanlığı sokaklara taştı !
Kardeşinin torunun kaçırmak istedi !Kardeşinin torunun kaçırmak istedi !
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS