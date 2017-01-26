MEZARLIKTA ŞOK ! 3 ERKEK CESEDİ BULUNDU

Mezarlıkta şok ! 3 erkek cesedi bulundu

Adana'da bir mezarlıkta kalaşnikof ve tabancayla vurulmuş 3 erkek cesedi bulundu.

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Adana'nın Yüreğir ilçesi Alihocalı mahallesi mezarlığında kalaşnikof marka otomatik tüfek ve tabancayla vurulmuş 3 erkek cesedi bulundu.

Olay, Yüreğir ilçesindeki Alihocalı Mahallesi'ndeki mezarlıkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde mezarlığa gelen vatandaşlar 01 ERG 36 plakalı otomobilin şoför koltuğunda bir, aracın çevresinde ise 2 kişiye ait ceset gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine mezarlığa gelen polis ekipleri yaptıkları incelemelerde 3 kişinin Kalaşnikof marka uzun namlulu silah ve tabancayla vurularak öldürüldüğünü tespit etti.  Cenazeler otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.

DHA
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