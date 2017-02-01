Manisa'da geçen ağustos ayı başında MHP Manisa İl Başkanı Tanju Balatlı'nın görevden alınarak yerine Erkan Öztürk'ün atanmasının ardından istifa eden veya görevden alınan ilçe başkanlıklarının atamaları tamamladı. MHP Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk, Genel Merkez tarafından 6 ilçe başkanlığına atama yapıldığını söyledi. İl Başkanı Öztürk, yeni atamalarla birlikte teşkilatın daha da güçlendiğini ve tazelendiğini belirterek, beraberlik içinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.
Yapılanmayı tamamladıklarını kaydeden Öztürk, Kula İlçe Başkanlığı'na Nazım Baytok, Köprübaşı İlçe Başkanlığı'na İdris Sürgit, Gördes İlçe Başkanlığı'na Abdülrezzak Yonat, Gölmarmara İlçe Başkanlığı'na Şakir Can, Kırkağaç İlçe Başkanlığı'na Halil Boğaz ve Selendi İlçe Başkanlığı'na Niyazi Atalay'ın atandığını açıkladı.
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MHP 6 FLAŞ ATAMA
MHP Genel Merkezi tarafından Manisa'daki 6 ilçe başkanlığına atama yapıldı.
Manisa'da geçen ağustos ayı başında MHP Manisa İl Başkanı Tanju Balatlı'nın görevden alınarak yerine Erkan Öztürk'ün atanmasının ardından istifa eden veya görevden alınan ilçe başkanlıklarının atamaları tamamladı. MHP Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk, Genel Merkez tarafından 6 ilçe başkanlığına atama yapıldığını söyledi. İl Başkanı Öztürk, yeni atamalarla birlikte teşkilatın daha da güçlendiğini ve tazelendiğini belirterek, beraberlik içinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.
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