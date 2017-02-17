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MHP BULDAN VE SERİNHİSAR TEŞKİLATLARI FESHEDİLDİ

MHP Buldan ve Serinhisar teşkilatları feshedildi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin, "Denizli'nin Buldan ve Serinhisar ilçe teşkilatlarının yönetim kurullarının feshine karar verildi." dedi.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin, Denizli'nin Buldan ve Serinhisar ilçe teşkilatlarının yönetim kurullarının feshine karar verildiğini, MHP Buldan İlçe Başkanı Mehmet Tuğrul ve MHP Serinhisar İlçe Başkanı Mehmet Averi hakkında kesin ihraç talebiyle disipline sevk işlemi başlatıldığını bildirdi.

Çetin, yaptığı yazılı açıklamada, parti tüzüğünün ilgili maddeleri çerçevesinde Denizli'nin Buldan ve Serinhisar ilçe teşkilatlarının yönetim kurullarının, Başkanlık Divanınca yeni teşkilat kuruluncaya kadar feshine karar verildiğini belirtti.

Kararın bugün MHP Denizli İl Başkanlığına ve Denizli Valiliğine bildirildiğini ifade eden Çetin, MHP Buldan İlçe Başkanı Mehmet Tuğrul ve MHP Serinhisar İlçe Başkanı Mehmet Averi hakkında kesin ihraç talebiyle disiplin sevk işleminin başlatıldığını vurguladı.

Çetin, tahkikatın tamamlanması ve kesin kararın verilmesinin ardından kamuoyunun bilgilendirileceğini kaydetti.

AA
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